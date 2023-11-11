https://news.day.az/world/1613624.html Эрдоган посетит Саудовскую Аравию
Эрдоган посетит Саудовскую Аравию
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня отправится в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд, чтобы принять участие в 8-м внеочередном исламском саммите.
Как передает Day.Az, на саммите представители исламского мира обменяются мнениями о конкретных шагах, которые следует предпринять по поводу происходящего.
Ожидается, что президент Турции, который выступит на саммите, в рамках встречи проведет двусторонние встречи с лидерами стран-участниц.
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