Эрдоган посетит Саудовскую Аравию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня отправится в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд, чтобы принять участие в 8-м внеочередном исламском саммите.

Как передает Day.Az, на саммите представители исламского мира обменяются мнениями о конкретных шагах, которые следует предпринять по поводу происходящего.

Ожидается, что президент Турции, который выступит на саммите, в рамках встречи проведет двусторонние встречи с лидерами стран-участниц.