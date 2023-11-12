Рейтинг правительства Японии рухнул

Рейтинг популярности японского правительство побил антирекорд и рухнул до исторического минимума. По данным опросов, сейчас он составляет всего 29,1 процента.

Как передает Day.Az, об этом со ссылкой на данные опроса сообщает японская телекомпания TBS, рейтинг правительства Японии падает стремительно. Сейчас правительство возглавляет премьер Фумио Кисида, он у власти всего два года.

Столь низкие рейтинги у японского правительства были только во время экономического кризиса в 2008 году. Тогда это привело к смене правящей в стране партии.