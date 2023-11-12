Китай разворачивает ВМС на Ближнем Востоке

Китай продолжил развертывание военно-морских сил на Ближнем Востоке во время войны Израиля и ХАМАС, возможно как средство усиления своего влияния в регионе.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

44-я оперативная группа по сопровождению ВМС Китая завершила обычную миссию по сопровождению в Аденском заливе 2 октября, но осталась неподалеку, чтобы совершить серию "визитов доброй воли" в Оман, Кувейт, Катар и ОАЭ до 3 ноября. Визиты в Оман и ОАЭ включали совместные морские учения по ВМС этих стран.

"Отъезд оперативной группы 3 ноября делает маловероятным, что ее расширенное присутствие имело целью реагировать на непредвиденные обстоятельства, связанные с израильско-палестинским насилием, поскольку насилие все еще продолжается", - отметили в ISW.

Однако аналитики отметили, что создание военно-морских объектов КНР на Ближнем Востоке будет способствовать предстоящему развертыванию ВМС.