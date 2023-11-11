https://news.day.az/world/1613638.html В Иране заявили о блокировке армии Израиля у больницы в Газе
В Иране заявили о блокировке армии Израиля у больницы в Газе
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в результате ожесточенных боев были остановлены палестинскими силами в районе медицинского центра "Аш-Шифа" в секторе Газа. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает иранское агентство Tasnim в Telegram.
Отмечается, что бойцы палестинских формирований дали отпор израильским военным "более чем на пяти направлениях в городе Газа".
По данным Tasnim, палестинская сторона сформировала мощную линию обороны и остановился продвижение ЦАХАЛ к медицинскому центру "Аш-Шифа", некоторые израильские военные вовсе попали в засаду.
Также Tasnim сообщает об уничтожении танков ВС Израиля.
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