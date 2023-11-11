ФБР изъяло мобильные телефоны и iPad мэра Нью-Йорка

Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) США изъяли у мэра Нью-Йорка Эрика Адамса мобильные телефоны и iPad.

Как передает Day.Az, об этом сообщила газета The New York Times.

По данным издания, сотрудники ФБР подошли к главе города на улице и конфисковали у него как минимум два мобильных телефона и iPad.

"Как бывший сотрудник правоохранительных органов, я рассчитываю, что все мои сотрудники будут соблюдать закон и полностью сотрудничать с расследованием", - отметил Адамс.

Мэр обратил внимание, что ему "нечего скрывать".

До этого силовики провели обыск в доме Брианны Саггс, которая собирала средства для предвыборной кампании Адамса в 2021 году. Адамса подозревают в том, что он мог получать незаконные пожертвования.

В сентябре в США назвали мэра Нью-Йорка "черным Трампом" из-за высказываний о мигрантах.

До этого Адамс заявил, что наплыв мигрантов в город может привести к разрушению кварталов, а также дальнейшему истощению ресурсов.