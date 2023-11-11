Байден приготовился к «жесткому разговору» с Си Цзиньпином

Президент США Джо Байден намерен провести с председателем КНР Си Цзиньпином "жесткие разговоры" по ключевым вопросам двусторонних отношений, в том числе о связях Пекина с Тегераном и его роли в конфликте в Украине. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом пишет Politico со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.

По словам собеседника издания, Байден готовится убедить китайскую сторону повлиять на Иран, чтобы тот "не стремился к эскалации или распространению насилия на Ближнем Востоке". Он также заверил в незамедлительном ответе Вашингтона на любые "провокационные действия" со стороны Тегерана.

Другой темой станет роль Китая в эпидемии передозировки опиоидами в США. Американские власти ранее обвиняли Пекин в нежелании ужесточить контроль над производством этих препаратов, которые сначала попадают к мексиканским картелям, а затем - в США.