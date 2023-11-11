https://news.day.az/world/1613661.html В Италии произошел взрыв в центре приема мигрантов - СМИ
В Италии произошел взрыв в центре приема мигрантов - СМИ
Около 30 человек, в том числе несовершеннолетние, пострадали в результате взрыва в центре временного приема мигрантов в городе Сан-Лоренцо-Нуово в столичной области Лацио в 140 км от Рима.
Как сообщает Day.Az со сссылкой на новостной каналRAI News 24, состояние некоторых пострадавших оценивается как тяжелое. Все они доставлены в местные больницы.
Находящиеся в центре обратились за предоставлением убежища. Полиция выясняет причины инцидента.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре