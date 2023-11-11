В Палестине попросили Красный Крест обеспечить защиту журналистов в Газе

Профсоюз палестинских журналистов обеспокоен судьбой десятков репортеров в секторе Газа, которые освещали события в районе больницы "Аш-Шифа". Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении главы профсоюзного комитета по свободам Мухаммеда аль-Лахама, распространенном агентством WAFA.

"Мы потеряли связь с десятками коллег, находившимися в окрестностях больницы "Аш-Шифа" в городе Газа, и предупреждаем об угрозе расправы над ними со стороны оккупационных сил, - отмечается в документе. - Мы просим сотрудников Международного Комитета Красного Креста и других международных организаций вмешаться и обеспечить защиту журналистов".