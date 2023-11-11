На севере Израиля заработали сирены воздушной тревоги

Сигналы воздушной тревоги, предупреждающие население об угрозе ракетного обстрела, прозвучали в северных районах Израиля. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Сирены прозвучали по всей северной части Израиля", - говорится в сообщении.