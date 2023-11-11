Крупнейшая больница Газы «Аш-Шифа» остановила работу

В секторе Газа из-за отсутствия топлива приостановила работу крупнейшая больница Аль-Шифа. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя министерства здравоохранения анклава.

Кроме того, организация "Врачи без границ" заявила, что с медицинским учреждением была потеряна связь, а в окрестностях комплекса зафиксированы сильные бомбардировки, пишет CNN. По словам хирурга больницы, медики не могут эвакуироваться, оставив своих пациентов.

В свою очередь, глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус написал в X (бывший Twitter), что сообщения об авиаударах в районе больницы Аль-Шифа вызывают беспокойство. По его словам, часть находящихся в комплексе людей покинули его, но многие еще остаются внутри.