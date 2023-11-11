https://news.day.az/world/1613711.html В Турции произошло землетрясение
В Турции произошло землетрясение
В турецкой курортной провинции Аланья произошло землетрясение магнитудой 5.0. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Эпицентр находился в 22 км к югу от города Аланья, очаг залегал на глубине 14 км.
Аланья - город в западной Турции, известный курорт на побережье Средиземного моря. Население около 360 тысяч человек.
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