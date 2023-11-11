В Турции произошло землетрясение

В турецкой курортной провинции Аланья произошло землетрясение магнитудой 5.0. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Эпицентр находился в 22 км к югу от города Аланья, очаг залегал на глубине 14 км.

Аланья - город в западной Турции, известный курорт на побережье Средиземного моря. Население около 360 тысяч человек.