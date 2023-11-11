Израильская армия нанесла удары по военным объектам "Хезболлы" на юге Ливана

Израильская армия нанесла удары по военным объектам "Хезболлы" на юге Ливана.

Как передает Day.Az, информацию распространила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Также добавлено, что сегодня утром силы "Хезболла" обстреляли поселок на севере Израиля.