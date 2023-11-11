https://news.day.az/world/1613736.html Израильская армия нанесла удары по военным объектам "Хезболлы" на юге Ливана
Израильская армия нанесла удары по военным объектам "Хезболлы" на юге Ливана
Израильская армия нанесла удары по военным объектам "Хезболлы" на юге Ливана.
Как передает Day.Az, информацию распространила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Также добавлено, что сегодня утром силы "Хезболла" обстреляли поселок на севере Израиля.
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