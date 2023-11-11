Десятки ультраправых активистов задержаны в Лондоне

Полиция задержала в центре Лондона большую группу ультраправых активистов, планировавших напасть на участников шествия в поддержку Палестины.

Как говорится в сообщении Скотленд-Ярда, на улице Тэчбрук-стрит задержаны 82 человека, общее число задержанных выше, но пока не называется, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сотрудники полиции задержали 82 человека на Тэчбрук-стрит в районе Пимлико, чтобы не допустить нарушения общественного порядка. Это члены находившейся под наблюдением большой группы контрпротестующих, которые пытались достичь места проведения основного протестного шествия [в поддержку Палестины]. Мы продолжим принимать необходимые меры, чтобы избежать беспорядков, которые, вероятно, произошли бы в этом случае", - говорится в сообщении полиции, размещенном в соцсети X (ранее Twitter).

Ранее полиция также заблокировала большую группу правых активистов в пабе на Бридж-стрит, по которой проходит маршрут шествия. По оценкам полиции, в нем участвует больше 300 тыс. человек. Организаторы пропалестинских акций заявляют о том, что собрали на улицах Лондона до 500 тыс. человек. Массовые акции с призывами прекратить обстрелы сектора Газа проводятся в британской столице уже пятую субботу подряд, однако на этот раз параллельно в центре города проходят мемориальные мероприятия по случаю Дня поминовения павших в Первой мировой войне и других военных конфликтах. У Кенотафа - военного мемориала, воздвигнутого в 1920 году, - на правительственной улице Уайтхолл утром прошла церемония, приуроченная к 105-й годовщине заключения Компьенского перемирия.

Несколько тысяч ультраправых активистов и футбольных фанатов с утра собрались в центре Лондона в ответ на призывы "Защитить Кенотаф" от участников акций в поддержку Палестины, в организации которых принимают участие британские профсоюзы и социалистические партии. Среди "контрпротестующих" были английские националисты и основатель радикальной группировки "Лига английской обороны" Томми Робинсон (настоящее имя Стивен Яксли-Леннон). Как наблюдал находившийся на месте корреспондент ТАСС, они пробовали прорваться к Кенотафу через полицейские заграждения, пытаясь смять праоохранителей и выкрикивая лозунги "За Англию - пока не умру!" и "Вы позорите страну", но были оттеснены и разогнаны.

Как подчеркнули в Скотленд-Ярде, шествие в поддержку Палестины проходит мирно.