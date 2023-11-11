https://news.day.az/world/1613768.html Пентагон считает недопустимым дальнейшее обострение ситуации на Ближнем Востоке
Пентагон считает недопустимым дальнейшее обострение ситуации на Ближнем Востоке
Министр обороны США Ллойд Остин в телефонном разговоре со своим израильским коллегой Йоавом Галантом подчеркнул важность предотвращения дальнейшего расширения конфликта на Ближнем Востоке.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении пресс-службы Пентагона.
В телефонном разговоре Остин подтвердил право Израиля на самооборону и подчеркнул важность защиты гражданского населения и доставки гуманитарной помощи.
Он отметил, что необходимо предотвратить распространение конфликта за пределы Газы и предотвратить эскалацию в регионе.
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