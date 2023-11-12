Израиль демилитаризует сектор Газа

Сектор Газа по окончании военных действий должен быть полностью демилитаризован, Израиль сохранит контроль за безопасностью в анклаве.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

"Чтобы гарантировать, что угрозы не будет, в любой момент при необходимости Армия обороны Израиля будет продолжать осуществлять контроль в секторе Газа с точки зрения безопасности... потому что резня 7 октября навсегда доказала, что везде, где нет израильского контроля, укореняется терроризм и наносит по нам удары", - сказал политик на пресс-конференции, которую транслировал официальный ютуб-канал.