https://news.day.az/world/1613775.html Военная база США в Ираке подверглась минометному обстрелу
Военная база США в Ираке подверглась минометному обстрелу
Нападение совершено на американскую базу Айн-эль-Асад в провинции Анбар, расположенной на западе Ирака.
Как передает Day.Az, об этом сообщил портал Shafaq News со ссылкой на источник в силах безопасности.
По его данным, база подверглась минометному обстрелу. По меньшей мере две мины упали на территории базы.
Информация о причиненном ущербе, а также о том, кто осуществил атаку, пока не приводится.
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