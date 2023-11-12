Военная база США в Ираке подверглась минометному обстрелу

Нападение совершено на американскую базу Айн-эль-Асад в провинции Анбар, расположенной на западе Ирака.

Как передает Day.Az, об этом сообщил портал Shafaq News со ссылкой на источник в силах безопасности.

По его данным, база подверглась минометному обстрелу. По меньшей мере две мины упали на территории базы.

Информация о причиненном ущербе, а также о том, кто осуществил атаку, пока не приводится.