Байдену потребовалась помощь на кладбище

Американский президент Джо Байден "потерял ориентацию" во время церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного солдата в День ветеранов на Арлингтонском национальном кладбище.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом пишет The New York Post (NYP).

Во время церемонии Байден перекрестился перед венком. Затем он в растерянности обернулся к стоящему рядом военнослужащему. Бойцу караула пришлось помочь политику и направить его к вице-президенту Камале Харрис. "Харрис и Денис Макдоноу, секретарь Байдена по делам ветеранов, оба, казалось, еле сдерживали улыбки, пока президент колебался", - говорится в материале.