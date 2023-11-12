Адвокаты Трампа потребовали публичности на процессе против экс-президента

Адвокаты экс-президента США Дональда Трампа обратились к судье Тане Чуткан с просьбой разрешить трансляцию из зала суда в Вашингтоне, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Трамп... требует, чтобы эти слушания полностью транслировались по телевидению", - заявили адвокаты.

Судья Таня Чуткан рассматривает в Вашингтоне дело о вменяемых Трампу попытках изменить в свою пользу итоги президентских выборов 2020 года. При этом штурм Капитолия рассматривается как один из эпизодов этого дела.

Федеральные суды в Соединенных Штатах, как правило, запрещают вести фото- и видеосъемку из зала суда, ограничивая возможности репортеров только рукописными портретами. Американские издания обращают внимание на то, что чтобы добиться прямой трансляции из зала суда, адвокатам Трампа предстоит проделать огромную и тяжелую работу.