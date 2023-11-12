https://news.day.az/world/1613780.html Япония столкнулась с самой серьезной угрозой безопасности - Фумио Кисида
Япония столкнулась с самой серьезной угрозой безопасности - Фумио Кисида
Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что страна столкнулась с самой серьезной угрозой безопасности за всю послевоенную эпоху.
Как сообщает Day.Az, его слова передает NHK.
"Япония находится в самой суровой и сложной ситуации в сфере безопасности в послевоенную эпоху", - указал Кисида.
Он также выразил обеспокоенность полетами российских и китайских бомбардировщиков вблизи японских границ. Премьер призвал обеспечить нужный уровень военного бюджета, а также принять решительные меры для укрепления обороноспособности страны. В том числе необходимы ракеты для контрударов по территориям возможного противника, указал он
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