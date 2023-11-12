Япония столкнулась с самой серьезной угрозой безопасности

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что страна столкнулась с самой серьезной угрозой безопасности за всю послевоенную эпоху.

Как сообщает Day.Az, его слова передает NHK.

"Япония находится в самой суровой и сложной ситуации в сфере безопасности в послевоенную эпоху", - указал Кисида.

Он также выразил обеспокоенность полетами российских и китайских бомбардировщиков вблизи японских границ. Премьер призвал обеспечить нужный уровень военного бюджета, а также принять решительные меры для укрепления обороноспособности страны. В том числе необходимы ракеты для контрударов по территориям возможного противника, указал он