Евреи США против Макрона

Американский еврейский комитет (AJC) распространил заявление, в котором подвергает критике слова французского президента Эмманюэля Макрона о том, что Израиль "должен прекратить убивать женщин и младенцев в секторе Газы".

Как сообщает в воскресенье Day.Az со ссылкой на vesty.co.il, в комитете считают, что такие слова способствуют "демонизации Израиля" и помогают рожденным ХАМАСом небылицам о "геноциде", "коллективном наказании" и пр. распространяться по всему миру и, в частности, во Франции.

"Мы призываем президента Макрона пересмотреть свои недавние заявления", - подчеркнули в AJC.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон в ночь на 11 ноября призвал Израиль прекратить "убивать женщин и детей в Газе". В ответ израильский премьер Биньямин Нетаньяху, сказал, что французский лидер ищет виновных не на той стороне: ХАМАС - вот кто привел Газу к трагедии.