Сунак осудил нарушения порядка на пропалестинских митингах в Лондоне

Британский премьер-министр Риши Сунак раскритиковал нарушения общественного порядка и демонстрацию антисемитской символики сторонниками Палестины на массовых пропалестинских митингах в Лондоне.

Как сообщает Day.Az, он выразил свое осуждение на своей странице в соцсети X.

"Я осуждаю совершенно неприемлемые сцены насилия, которые мы наблюдали сегодня", - написал политик.

По его оценке, заслуживающие критики действия меньшинства ослабляли позиции граждан, мирно выражавших свои взгляды.

Премьер подчеркнул, что британские националисты и участники антивоенного шествия, надевшие зеленые повязки ХАМАС, проявили запредельное неуважение к памяти военных, так как в этот день в стране отмечали день Поминовения павших во Второй мировой войне

"Все противоправные действия должны быть оперативно наказаны по всей строгости закона", - резюмировал он.