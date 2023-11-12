Позиция США по конфликту на Ближнем Востоке может подорвать их мировое влияние

Позиция США по палестино-израильскому конфликту может пошатнуть влияние страны как на Ближнем Востоке, так и на мировой арене в целом. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет The Washington Post со ссылкой на аналитиков и представителей руководства арабских стран.

"Спустя месяц после начала войны в Газе непоколебимая поддержка президентом Джо Байденом израильского руководства, несмотря на растущее число пострадавших среди палестинского гражданского населения, рискует нанести долгосрочный ущерб репутации Вашингтона в регионе и за его пределами", - считает WP.

Издание полагает, что недовольство ближневосточных государств политикой Штатов хорошо показала недавняя поездка госсекретаря Энтони Блинкена в страны региона. Как отмечают журналисты, представители государств в разговорах с Блинкеном резко критиковали не только Израиль, но и США, поскольку они поставляют армии еврейского государства вооружение, которое ЦАХАЛ затем использует для обстрелов мирного населения сектора Газа.

Кроме того, пишет WP, по мнению большинства стран Ближнего Востока, усилия Штатов по организации гуманитарных пауз, а не полноценного прекращения огня, ведут лишь к эскалации насилия против мирных жителей.