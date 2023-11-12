Израиль нейтрализовал высокопоставленных членов ХАМАС

Уничтожены 20 высокопоставленных членов ХАМАС.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении представителей спецслужб Израиля.

Согласно информации, эти лица занимали ключевые посты в руководстве ХАМАС.

Сообщается, что их местонахождение было выявлено на Западном берегу реки Иордан. Над их уничтожением работали представители ВВС Израиля.

Отмечается, что в операции также приняли участие сотрудники Армии обороны Израиля и Службы общей безопасности Израиля.