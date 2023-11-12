https://news.day.az/world/1613795.html Израиль нейтрализовал высокопоставленных членов ХАМАС
Израиль нейтрализовал высокопоставленных членов ХАМАС
Уничтожены 20 высокопоставленных членов ХАМАС.
Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении представителей спецслужб Израиля.
Согласно информации, эти лица занимали ключевые посты в руководстве ХАМАС.
Сообщается, что их местонахождение было выявлено на Западном берегу реки Иордан. Над их уничтожением работали представители ВВС Израиля.
Отмечается, что в операции также приняли участие сотрудники Армии обороны Израиля и Службы общей безопасности Израиля.
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