США попросили Израиль разъяснить слова Нетаньяху о контроле в секторе Газа

Администрация президента США Джо Байдена запросила разъяснения у властей Израиля по поводу заявлений премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху о сохранении израильской стороной контроля в области безопасности в секторе Газа по итогам военной операции. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает радио Kan.

Радиостанция отмечает, что Нетаньяху в последние дни несколько раз заявлял, что Израиль рассчитывает по итогам своей военной операции в палестинском анклаве сохранить за собой контроль в сфере безопасности в секторе Газа. В ходе пресс-конференции 11 ноября премьер заявил, что "в любой момент при необходимости Армия обороны Израиля будет продолжать осуществлять контроль в секторе Газа с точки зрения безопасности, гарантируя, что оттуда не будет исходить терроризм". По словам Нетаньяху, "резня 7 октября навсегда доказала, что везде, где нет израильского контроля, укореняется терроризм", а потому Израиль "не поступится контролем за безопасностью".