В Литве официально началась президентская гонка

Политическая избирательная кампания на президентских выборах, которые состоятся в мае 2024 года, началась в Литве.

Как передает Day.Az, об этом сообщила Главная избирательная комиссия балтийской республики.

"За шесть месяцев до дня голосования официально объявляется о начале политической избирательной кампании", - говорится в сообщении.

С этого дня партии могут регистрировать в Главизбиркоме своих кандидатов. То же самое касается тех претендентов, которые намерены баллотироваться самостоятельно.

Согласно постановлению Сейма (парламента), который назначает дату, президентские выборы состоятся 12 мая 2024 года. Если потребуется второй тур, он пройдет 26 мая.

О намерении баллотироваться на пост главы государства заявили премьер-министр Ингрида Шимоните, экс-командующий вооруженными силами генерал-лейтенант запаса Валдас Туткус, мэр города Казлу Руда Мантас Варашка, бывший в период пандемии ковида министром здравоохранения Аурелиюс Верига, профессор медицины Эдуардас Вайткус, общественный деятель Антанас Кандротас и бывший заместитель генерального секретаря НАТО Гедримас Еглинскас. Действующий президент Гитанас Науседа, который может претендовать на второй срок, пока по этому вопросу не высказывался