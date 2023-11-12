В Израиле прошли митинги с требованием освобождения заложников из Газы

Десятки тысяч людей собрались на митинги в Тель-Авиве и Иерусалиме с требованием скорейшего возвращения более 200 заложников, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета The Times of Israel.

Издание отмечает, что в результате атаки радикалов из сектора Газа на Израиль 7 октября по меньшей мере 244 человека были похищены, один из заложников был впоследствии освобожден израильскими военными, а четверо были выпущены радикалами. Газета указывает, что митинг в Тель-Авиве стал крупнейшим с тех пор, как после нападения на Израиль 7 октября прекратились регулярные акции протеста против реформы судебной системы, продвигаемой правительством Биньямина Нетаньяху.

По информации The Times of Israel, в Тель-Авиве на митинге отметили день рождения Александра Труфанова, которого радикалы из Газы похитили и удерживают в секторе 36 дней.