Планируется исключить обеспечение безопасности Назарбаева из обязанностей КНБ Казахстана

Из обязанностей Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана планируется исключить обеспечение безопасности первого президента Нурсултана Назарбаева, передает Day.Az.

Согласно информации, об этом говорится в проекте указа президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Также предусматривается пересмотр функций, текста присяги и правил, касающихся сотрудников этого органа.

Из обязанностей Комитета нацбезопасности планируется убрать обеспечение безопасности первого президента Казахстана, и оставить обеспечение безопасности президента Казахстана.