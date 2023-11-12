https://news.day.az/world/1613828.html Планируется исключить обеспечение безопасности Назарбаева из обязанностей КНБ Казахстана
Планируется исключить обеспечение безопасности Назарбаева из обязанностей КНБ Казахстана
Из обязанностей Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана планируется исключить обеспечение безопасности первого президента Нурсултана Назарбаева, передает Day.Az.
Согласно информации, об этом говорится в проекте указа президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
Также предусматривается пересмотр функций, текста присяги и правил, касающихся сотрудников этого органа.
Из обязанностей Комитета нацбезопасности планируется убрать обеспечение безопасности первого президента Казахстана, и оставить обеспечение безопасности президента Казахстана.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре