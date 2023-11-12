https://news.day.az/world/1613832.html Израиль подписал «историческое соглашение» с Финляндией
Израиль подписал «историческое соглашение» с Финляндией
Израиль заявил, что подписал "историческое соглашение" с Финляндией. Об этом в воскресенье, 12 ноября, со ссылкой на оборонное ведомство страны сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Речь идет о продаже Хельсинки системы противоракетной обороны "Праща Давида". Сумма сделки составила 317 миллионов евро. Генеральный директор Минобороны Израиля Эяль Замир уже завизировал соответствующий документ.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре