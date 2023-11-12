Эрдоган призвал реформировать ООН

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ООН требуется серьезная реформа, чтобы организация стала более функциональной и спаслась от исчезновения.

Как передает Day.Az, об этом он сказал журналистам по возвращении из Эр-Рияда, где прошел внеочередной саммит Организации исламского сотрудничества и Лиги арабских государств.

"ООН должна быть реформирована, и ее несправедливая структура должна быть изменена. Она должна стать более функциональной и даже получить возможности сдерживания, в том числе с санкционной силой. Это нужно, чтобы в конечном счете предотвратить распад и исчезновение ООН", - цитирует его агентство Anadolu.

Эрдоган указал, что на примере ближневосточного конфликта все "еще раз убедились, что ООН и другие международные организации не функционируют и слепы, когда гибнут мусульмане".

"Я всегда говорил и буду говорить, что мировая система несправедлива, что международные организации служат интересам власти, что они направляют мировой порядок в соответствии с интересами только пяти стран", - заявил он.