Армия Израиля открыла артиллерийский огонь в ответ на обстрелы из Ливана

Артиллерия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносит удары в Ливане по месту запуска противотанковых ракет в направлении населенного пункта Довев на израильской территории.

Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

"Некоторое время назад террористы выпустили противотанковые ракеты по району Довев [у границы с Ливаном], в результате обстрела пострадали несколько мирных жителей. Военнослужащие ЦАХАЛ при помощи артиллерии атакуют места, откуда велся обстрел", - говорится в заявлении.

В пресс-службе продолжили, что "кроме того, ЦАХАЛ недавно атаковал группу ракетчиков, которая планировала вести огонь из гражданского района на территории Ливана". Военные добавили, что "беспилотник ЦАХАЛ атаковал отряд террористов, который пытался запустить противотанковые ракеты по израильской территории вблизи города Метула".