Генсек Совета Европы посетит Турцию

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович Бурич посетит Турцию.

Об этом говорится в сообщении МИД Турции, передает Day.Az.

Сообщается, что визит состоится в понедельник, 13 ноября.

В ходе визита будут обсуждаться отношения Турции и ЕС и вопросы, стоящие на повестке дня Совета Европы.