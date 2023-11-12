https://news.day.az/world/1613862.html Генсек Совета Европы посетит Турцию
Генсек Совета Европы посетит Турцию
Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович Бурич посетит Турцию.
Об этом говорится в сообщении МИД Турции, передает Day.Az.
Сообщается, что визит состоится в понедельник, 13 ноября.
В ходе визита будут обсуждаться отношения Турции и ЕС и вопросы, стоящие на повестке дня Совета Европы.
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