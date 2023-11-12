Белый дом подтвердил участие США в переговорах по освобождению заложников

Американские власти подтверждают участие в переговорах между Израилем и Катаром по вопросу освобожденя удерживаемых ХАМАС заложников.

Как передает Day.Az, об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала CBS News.