https://news.day.az/world/1613864.html Белый дом подтвердил участие США в переговорах по освобождению заложников
Белый дом подтвердил участие США в переговорах по освобождению заложников
Американские власти подтверждают участие в переговорах между Израилем и Катаром по вопросу освобожденя удерживаемых ХАМАС заложников.
Как передает Day.Az, об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала CBS News.
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