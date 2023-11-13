https://news.day.az/world/1613871.html Израиль стремится свести к минимуму потери среди мирного населения в Газе - Нетаньяху
Израиль стремится свести к минимуму потери среди мирного населения в Газе - Нетаньяху
Израильские власти стараются предпринимать необходимые шаги, чтобы свести к минимуму потери среди гражданского населения в секторе Газа.
Как передает Day.Az, об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
"Мы пытаемся минимизировать потери среди гражданского населения", - сказал он в интервью телекомпании CNN.
По его словам, после начала наземной операции Израиля число погибших среди мирного населения снизилось.
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