Израиль стремится свести к минимуму потери среди мирного населения в Газе

Израильские власти стараются предпринимать необходимые шаги, чтобы свести к минимуму потери среди гражданского населения в секторе Газа.

Как передает Day.Az, об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

"Мы пытаемся минимизировать потери среди гражданского населения", - сказал он в интервью телекомпании CNN.

По его словам, после начала наземной операции Израиля число погибших среди мирного населения снизилось.