Нетаньяху назвал условие прекращения огня в секторе Газа

Израиль согласен прекратить обстрелы сектора Газа только в обмен на заложников, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Единственное прекращение огня, которое мы были бы готовы рассмотреть, должно предусматривать освобождение наших заложников", - заявил Нетаньяху в интервью телеканалу CNN.

Нетаньяху отметил, что Израиль готов на предоставление локальных коротких гуманитарных пауз: на несколько часов, на ограниченной территории и с конкретными целями.

По его словам, ХАМАС просит "бесконечной череды" пауз. Премьер-министр заверил, что делать такой шаг Израиль не намерен.

"Это как если бы немцы в Нормандии сказали: "Хорошо, давайте прервемся. Ребята, вы подождите, дайте нам восполнить запасы, вылезти из террористических туннелей, снова вооружиться", - добавил Нетаньяху.