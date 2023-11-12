Авиаудар по лагерю беженцев Джабалия

По меньшей мере 16 человек погибли в результате обстрела израильскими военными лагеря для беженцев Джабалия на севере сектора Газа.

Об этом сообщил телеканал Al Hadath.По его сведениям, ранения при ударе получили порядка 30 человек.

С начала эскалации палестино-израильского конфликта лагерь для беженцев Джабалия неоднократно подвергался бомбардировкам со стороны Израиля.