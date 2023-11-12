https://news.day.az/world/1613879.html Авиаудар по лагерю беженцев Джабалия - много погибших
Авиаудар по лагерю беженцев Джабалия - много погибших
По меньшей мере 16 человек погибли в результате обстрела израильскими военными лагеря для беженцев Джабалия на севере сектора Газа.
Об этом сообщил телеканал Al Hadath.По его сведениям, ранения при ударе получили порядка 30 человек.
С начала эскалации палестино-израильского конфликта лагерь для беженцев Джабалия неоднократно подвергался бомбардировкам со стороны Израиля.
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