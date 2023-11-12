Генсек ООН попросил Иран надавить на ХАМАС
С просьбой надавить на ХАМАС для немедленного и безусловного освобождения заложников обратился к Ирану генсек ООН Антониу Гутерриш. Вторая просьба к Тегерану от главы всемирной организации касается шиитского движения "Хезболла".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Вести, Гутерриш рассчитывает, что Иран попросит ливанское движение не втягиваться в палестино-израильский конфликт. Нельзя создать ситуацию, чтобы конфликт охватил весь Ливан, отметил политик.
Лучшим вариантом развития событий Гутерриш назвал начало Израилем переговоров при поддержке международного сообщества по концепции существования двух государств - израильского и палестинского, а также взятие Палестинской национальной администрацией на себя всех вопросов по управлению сектором Газа.
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