Генсек ООН попросил Иран надавить на ХАМАС

С просьбой надавить на ХАМАС для немедленного и безусловного освобождения заложников обратился к Ирану генсек ООН Антониу Гутерриш. Вторая просьба к Тегерану от главы всемирной организации касается шиитского движения "Хезболла".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Вести, Гутерриш рассчитывает, что Иран попросит ливанское движение не втягиваться в палестино-израильский конфликт. Нельзя создать ситуацию, чтобы конфликт охватил весь Ливан, отметил политик.

Лучшим вариантом развития событий Гутерриш назвал начало Израилем переговоров при поддержке международного сообщества по концепции существования двух государств - израильского и палестинского, а также взятие Палестинской национальной администрацией на себя всех вопросов по управлению сектором Газа.