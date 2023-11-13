Зеленский пытается дозвониться Трампу

Президент Украины Владимир Зеленский пытается дозвониться до бывшего президента США Дональда Трампа для проведения переговоров. Об этом передает Day.Az со ссылкой на украинское издание "Страна.ua".

Отмечается, что сейчас Трамп фактически контролирует палату представителей конгресса США через республиканское большинство. Именно палата представителей блокирует выделение средств Украине.

"На Банковой это понимают и поэтому пытаются организовать прямой разговор Трампа и Зеленского", - говорится в публикации.