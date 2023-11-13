Эрдоган и Путин могут провести переговоры по Газе

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган вскоре может провести переговоры по ситуации в секторе Газа с российским коллегой Владимиром Путиным. Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил источник в администрации турецкого лидера.

Как уточнили в Анкаре, Эрдоган с 13 ноября возобновит "телефонную дипломатию" с мировыми лидерами по палестино-израильскому конфликту. В администрации допустили организацию контактов Эрдогана с Путиным.

"Вполне вероятно, что господин президент обсудит с российским лидером ситуацию в регионе. Конечно же, и актуальную двустороннюю повестку, учитывая активное сотрудничество стран во многих областях", - назвала турецкая сторона темы возможной беседы.