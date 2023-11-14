В Израиле разрешили закрывать вещание ряда зарубежных телеканалов

Кабинет безопасности Израиля на фоне конфликта страны с радикальным палестинским движением ХАМАС утвердил правила, позволяющие правительству закрывать вещание иностранных новостных телеканалов, угрожающих нацбезопасности. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет The Jerusalem Post.

Отмечается, что соответствующее решение было принято в связи с тем, что министр связи Израиля Шломо Каръи неоднократно призывал прекратить вещание в стране ливанского телеканала Al Mayadeen и катарского Al Jazeera.

По его словам, катарский телеканал оказывает информационную поддержку ХАМАС и подвергает израильских военных риску атак из Газы. Al Mayadeen, по словам министра, используется ливанской радикальной организацией "Хезболла" и может даже рассматриваться как одно из ее подразделений, действующих при поддержке Ирана.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса". В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля "Железные мечи" стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП "Рафах" только после 20 октября, причем их объем называют недостаточным.