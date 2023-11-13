В конгрессе США оценили действия Израиля в Газе

Председатель комитета сената США по разведке Марк Уорнер заявил, что атаки Армии обороны Израиля на ХАМАС в секторе Газа становятся более целенаправленными. Как передает Day.Az в интервью Fox News он связал такое развитие событий с тем, что ЦАХАЛ начал окружать город Газу.

Уорнер подчеркнул, что Израиль имеет право на самозащиту, а ХАМАС пользуется жителями анклава как живым щитом.

"Но изображения не лгут. В течение нескольких недель мы наблюдали на каком-то уровне неизбирательные израильские бомбардировки, особенно с точки зрения артиллерийских и некоторых авиационных бомбардировок... Я думаю, что теперь, когда войска окружили город Газа, я думаю, что они становятся более целенаправленными", - сказал конгрессмен.

Целью ответной операции Израиля "Железные мечи" стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП Рафах только после 20 октября, причем их объем называют недостаточным.