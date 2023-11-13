В Южной Корее заявили о расширении военных учений с США

Южная Корея и США расширяют совместные военные учения и полевые тренировки, заявил глава минобороны Южной Кореи Син Вон-сик. Как передает Day.Az, его слова передает Reuters.

Стороны будут расширять совместные учения и укреплять сотрудничество с Японией, чтобы лучше сдерживать и реагировать на любые нападения Северной Кореи, заявил министр после встречи со своим американским коллегой Ллойдом Остином, посетившим Сеул в понедельник.

Уточняется, что глава ведомства сделал эти замечания после подписания обновленной стратегии сдерживания с министром обороны США.