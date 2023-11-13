На ирано-пакистанской границе произошло боестолкновение

На юго-востоке Ирана произошло боестолкновение между пограничниками и вооруженной группировкой.

Как передает Day.Az, об этом сообщает IRNA.

Согласно информации, в ходе боестолкновения, произошедшего между пограничниками и террористической группировкой сегодня утром в городе Сараван провинции Систан и Белуджистан, погиб один пограничник, двое получили ранения.