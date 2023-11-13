Израиль не намерен управлять Газой после окончания конфликта.

Как передает Day.Az, об этом в интервью телеканалу Fox News заявил посол Израиля в США Майкл Герцог.

Посол отметил, что Израиль не намерен оккупировать сектор Газа после окончания конфликта, и обсуждает его будущее с Соединенными Штатами:

"Наша позиция заключается в том, что палестинцы должны управлять Газой самостоятельно", - сказал он.

По словам дипломата, израильские войска вошли в Газу не для того, чтобы оккупировать ее или управлять ей, а для того, чтобы освободить анклав от боевиков радикального палестинского движения ХАМАС.

Как сообщил посол, Израиль открыл гуманитарные коридоры в Газе, чтобы жители северной части анклава могли перебраться на юг: "Такой возможностью воспользовались уже свыше 200 тыс. человек. Это свидетельствует о том, что они не хотят служить живым щитом для ХАМАС. Они не любят нас, но они также не любят ХАМАС".

Еврейское государство, указал Герцог, также начало организовывать гуманитарные паузы в отдельных районах анклава на четыре часа каждый день.