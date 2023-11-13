https://news.day.az/world/1613995.html Глава МВД Великобритании освобождена от должности - СМИ
Глава МВД Великобритании освобождена от должности - СМИ
Министр внутренних дел Великобритании Суэлла Браверман отправлена в отставку.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространила британская пресса.
Сообщается, что премьер-министр Риши Сунак заявил Суэлле Браверман, что хочет, чтобы она покинула правительство. Ей не предложили другую должность.
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