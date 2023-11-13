Глава МВД Великобритании освобождена от должности

Министр внутренних дел Великобритании Суэлла Браверман отправлена в отставку.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространила британская пресса.

Сообщается, что премьер-министр Риши Сунак заявил Суэлле Браверман, что хочет, чтобы она покинула правительство. Ей не предложили другую должность.