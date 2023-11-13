Израиль объявил 4-часовую паузу в боевых действиях в южной части Газы

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) на четыре часа приостановила боевые действия в городе Рафах на юге сектора Газа у границы с Египтом в гуманитарных целях. Об этом сообщил пресс-секретарь израильской армии Авихай Эдри, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня мы проведем тактическую приостановку боевых действий в городе Рафах в течение дня, а именно с 10:00 до 14:00 в гуманитарных целях", - написал он в социальной сети X (ранее Twitter) на арабском языке.

Эдри также сообщил, что гуманитарный коридор для эвакуации жителей северных областей сектора Газа будет вновь действовать с 9:00 до 16:00 по местному времени. Маршрут пройдет от больницы "Аш-Шифа" по дороге Салах эд-Дин на юг анклава. Кроме того, израильские военные предоставят возможность уйти жителям лагеря палестинских беженцев Эш-Шати с 10:00 до 16:00 по местному времени, над которым, как утверждает представитель ЦАХАЛ, израильская армия установила полный контроль.