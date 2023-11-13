Дэвид Кэмерон возглавил МИД Великобритании

Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон назначен руководителем МИД. Об этом говорится в сообщении, распространенном канцелярией главы правительства Риши Сунака, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Достопочтенный Дэвид Кэмерон назначен министром иностранных дел, по делам Содружества и развития", - отмечается в заявлении. На этом посту он сменит Джеймса Клеверли, который был переведен на должность главы МВД.

Кэмерон был избран на пост премьера в 2010 году в возрасте 44 лет. Он стал самым молодым с 1812 года политиком, занявшим кабинет на Даунинг-стрит, 10. Лидером же Консервативной партии Кэмерон являлся с 2005 года. Всего во главе правительства он проработал шесть лет - до 2016 года. Более всего Кэмерон запомнился тем, что пообещал провести референдум о выходе Великобритании из состава ЕС в случае победы на выборах 2015 года. Когда партия победила, он сдержал свое слово и организовал плебисцит. С учетом того, что Кэмерон сам агитировал против Brexit, он ушел в отставку, также покинув и парламент. Публичной политикой с того момента он не занимался.

Больше всего Кэмерон запомнился тем, что пообещал провести референдум о выходе Великобритании из состава ЕС в случае победы на выборах 2015 года. Когда партия победила, он сдержал слово и организовал плебисцит. С учетом того, что сам Кэмерон агитировал против Brexit, он ушел в отставку, также покинув и парламент. Публичной политикой с того момента он не занимался.