Глава евродипломатии Жозеп Боррель посетит Израиль 16 ноября с визитом солидарности, сообщает Yedioth Ahronoth, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Боррель намерен встретиться с главой государства Ицхаком Герцогом и главой МИД Эли Коэном. Кроме того, ожидается, что глава внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) посетит сектор Газа, где встретится с семьями заложников.