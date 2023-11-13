https://news.day.az/world/1614036.html Боррель посетит Израиль
Боррель посетит Израиль
Глава евродипломатии Жозеп Боррель посетит Израиль 16 ноября с визитом солидарности, сообщает Yedioth Ahronoth, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Боррель намерен встретиться с главой государства Ицхаком Герцогом и главой МИД Эли Коэном. Кроме того, ожидается, что глава внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) посетит сектор Газа, где встретится с семьями заложников.
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