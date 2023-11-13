Город в одной стране оказался под угрозой исчезновения

Город Гриндавик в Исландии оказался под угрозой исчезновения из-за возможного извержения вулкана. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Жителей расположенного на полуострове Рейкьянес города с населением более 3,6 тысячи человек эвакуировали 10 ноября. За последние двое суток в районе населенного пункта произошло более двух тысяч землетрясений. За выходные дни 11 и 12 ноября была частично повреждена инфраструктура и несколько дорог.

По данным метеорологического управления, вулканическая магма проникла на 15 километров под землю к северо-западу от Гриндавика. Сейсмическая активность снизилась с 10 ноября, что может говорить о скором выходе магмы на поверхность. "Наиболее вероятный сценарий заключается в том, что вулкан будет извергаться. Возможно, это произойдет неподалеку от Гриндавика", - заявил профессор геофизики Исландского университета Магнус Туми Гудмундссон.

Согласно второму сценарию, извержение может произойти севернее, в непосредственной близости от крупнейшего туристического курорта Исландии - спа-центра Blue Lagoon. Также под угрозой может оказаться электростанция Свартсенги, которая обеспечивает отопление жилых домов и предприятий на полуострове.

Извержение вулкана может оказаться мощнейшим с 1973 года, когда под вулканическим пеплом оказалась большая часть города Хеймаэй с населением около пяти тысяч человек. Жителей населенного пункта удалось эвакуировать.