https://news.day.az/world/1614062.html Хакан Фидан встретился с генсеком Совета Европы
Хакан Фидан встретился с генсеком Совета Европы
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретился с генеральным секретарем Совета Европы (СЕ) Марией Пейчинович-Бурич.
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, в ходе встречи стороны обсудили отношения Турции и Совета Европы и вопросы, стоящие на повестке дня СЕ.
Отметим, что Турция входит в число членов-основателей Совета Европы, созданного в 1949 году.
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