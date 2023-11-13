Хакан Фидан встретился с генсеком Совета Европы

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретился с генеральным секретарем Совета Европы (СЕ) Марией Пейчинович-Бурич.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, в ходе встречи стороны обсудили отношения Турции и Совета Европы и вопросы, стоящие на повестке дня СЕ.

Отметим, что Турция входит в число членов-основателей Совета Европы, созданного в 1949 году.