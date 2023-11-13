ЦАХАЛ ударил по позициям в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ударила по позициям на юге Ливана в ответ на минометный обстрел израильской территории. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ в Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что сигнал тревоги прозвучал в районе поселка Горнот-ха-Галиль на севере Израиля. Там зафиксировали два минометных пуска с территории Ливана, снаряды упали на открытой местности. Люди не пострадали.

"Артиллерия ЦАХАЛ наносит удары по источникам обстрела", - указано в сообщении.

Кроме того, израильские военные в ночь на 13 ноября обнаружили вооруженный отряд боевиков на ливанской территории и атаковали его.

Днем с территории Ливана в сторону района Нетуа на севере Израиля была запущена противотанковая ракета. ЦАХАЛ в ответ открыл огонь.